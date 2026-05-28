"Chivu, pronto a recarsi in sede per firmare il rinnovo di contratto, attende anche novità sulla difesa, rimasta orfana di Acerbi, Darmian e probabilmente De Vrij. L’ipotesi Barcellona per Bastoni è ormai destinata a tramontare, come ha confermato il presidente Marotta a Dazn. Cade il vincolo del piede mancino per eventuali rinforzi. Anche per questo motivo profili come Lucumi (che il Bologna valuta 20 milioni) e Muharemovic non sono da considerarsi al momento in cima alla lista di Piero Ausilio", spiega il Corriere dello Sport.