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TS – Contatti Ausilio-ag Solet: ora il matrimonio si può celebrare davvero perché…
La pista che potrebbe portare Oumar Solet all'Inter è da ieri più in discesa. Archiviata la controversia extracampo che riguardava il difensore dell'Udinese, ci si può ora concentrare su esigenze tecniche e sull'aspetto economico della trattativa. Sul tema torna anche l'edizione odierna di TuttoSport. Si legge infatti sul quotidiano:
"La matassa riguardante Solet si è districata nei tempi. Con le modalità auspicate da Gordon Stipic, suo procuratore ma pure agente di Hakan Calhanoglu, con cui - evidentemente - Piero Ausilio aveva già fatto alcuni discorsi in occhiali scuri. I rapporti tra le parti sono ottimi e ora la trattativa può decollare per la soddisfazione di tutti, pure dell’Udinese che ha scelto proprio Solet come stella da sacrificare sull’altare del player trading dopo che l’interessato a febbraio aveva rifiutato la proposta di rinnovo dando un segnale chiaro e forte alla società sulla volontà di fare un ulteriore step in carriera.
Il francese a Milano firmerebbe un contratto da 4 anni a 2.4 milioni, mentre all’Udinese ne andranno garantiti 25 per il cartellino. E il fatto che il club friulano abbia già dato il placet sulla formula gradita all’Inter, ovvero un prestito con obbligo di riscatto nel 2027, è un buon motivo per pensare che il matrimonio possa celebrarsi".
Il ragazzo si sente pronto per un salto così importante: "Quasi superfluo infine sottolineare come Solet, tramite Stipic, abbia dato un’apertura totale alla destinazione nerazzurra", chiosa il quotidiano.
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