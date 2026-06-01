"La matassa riguardante Solet si è districata nei tempi. Con le modalità auspicate da Gordon Stipic, suo procuratore ma pure agente di Hakan Calhanoglu, con cui - evidentemente - Piero Ausilio aveva già fatto alcuni discorsi in occhiali scuri. I rapporti tra le parti sono ottimi e ora la trattativa può decollare per la soddisfazione di tutti, pure dell’Udinese che ha scelto proprio Solet come stella da sacrificare sull’altare del player trading dopo che l’interessato a febbraio aveva rifiutato la proposta di rinnovo dando un segnale chiaro e forte alla società sulla volontà di fare un ulteriore step in carriera.