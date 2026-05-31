Francesco Oppini, su 7 Gold, si è detto sicuro che l'Inter farà un colpaccio di mercato dalla Spagna: un giocatore attualmente nella Liga

Francesco Oppini, su 7 Gold, si è detto sicuro che l'Inter farà un colpaccio di mercato dalla Spagna:

"Siamo al 30 di maggio e io vi dico una cosa adesso, sulla quale poi dopo voglio vedere quanti si accoderanno più avanti. Secondo me quest'estate Marotta, e non vado oltre, quindi mi fermo a quello che sto dicendo, non mi chiedete chi, dove, quando, vi dico le parole precise e fine: secondo me Marotta quest'estate porterà il giocatore che manca in fase offensiva all'Inter, ovvero il classico che salta l'uomo, dalla Spagna a Milano.