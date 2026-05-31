Francesco Oppini, su 7 Gold, si è detto sicuro che l'Inter farà un colpaccio di mercato dalla Spagna:
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Oppini: “Ve lo dico ora, si accoderanno: l’Inter prende uno forte dalla Spagna e sarà…”
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"Siamo al 30 di maggio e io vi dico una cosa adesso, sulla quale poi dopo voglio vedere quanti si accoderanno più avanti. Secondo me quest'estate Marotta, e non vado oltre, quindi mi fermo a quello che sto dicendo, non mi chiedete chi, dove, quando, vi dico le parole precise e fine: secondo me Marotta quest'estate porterà il giocatore che manca in fase offensiva all'Inter, ovvero il classico che salta l'uomo, dalla Spagna a Milano.
Un giocatore che attualmente gioca in Spagna, Nico Paz gioca in Italia. Un giocatore forte, sarà quello che manca all'Inter, quello che salta l'uomo. Proverà a portare, perché lui ha degli ottimi rapporti con Florentino Perez, già dagli anni di Morata e la recompra eccetera eccetera. Io ti posso dire questo: secondo me è più importante di quello che tu pensi. Ma non dico niente"
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