Se ne era parlato nelle scorse settimane, ma ora John Stones torna prepotentemente in ottica Inter. Lo riferisce Gianluigi Longari di Sportitalia

Se ne era parlato nelle scorse settimane, ma ora John Stones torna prepotentemente in ottica Inter. Lo riferisce Gianluigi Longari di Sportitalia, secondo cui in queste ore il club nerazzurro avrebbe avuto dei contatti per il centrale difensivo inglese, attualmente svincolato dopo la fine dell'esperienza al Manchester City.