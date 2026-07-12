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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sportitalia – L’Inter valuta Stones, contatti anche in giornata! Può arrivare a Milano se…
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Sportitalia – L’Inter valuta Stones, contatti anche in giornata! Può arrivare a Milano se…
Se ne era parlato nelle scorse settimane, ma ora John Stones torna prepotentemente in ottica Inter. Lo riferisce Gianluigi Longari di Sportitalia
Se ne era parlato nelle scorse settimane, ma ora John Stones torna prepotentemente in ottica Inter. Lo riferisce Gianluigi Longari di Sportitalia, secondo cui in queste ore il club nerazzurro avrebbe avuto dei contatti per il centrale difensivo inglese, attualmente svincolato dopo la fine dell'esperienza al Manchester City.
Scrive Longari:
"Esclusiva: l'Inter valuta il nome ed il profilo di John Stones. Contatti anche in giornata. L’ex Manchester City può essere valutato qualora dovesse uscire Benjamin Pavard e non come primo centrale per i nerazzurri. L’Inter farà due centrali difensivi".
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