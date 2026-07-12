Nelle ultime ore si è parlato di John Stones in ottica Inter. Il difensore è attualmente svincolato dopo la lunga esperienza con la maglia del Manchester City.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Stones proposto all’Inter più volte da mesi! Ecco lo scenario”
calciomercato
Romano: “Stones proposto all’Inter più volte da mesi! Ecco lo scenario”
Nelle ultime ore si è parlato di John Stones in ottica Inter: Fabrizio Romano ha spiegato la situazione nei dettagli
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
"Proposto all’Inter a più riprese da marzo-aprile, il nome di John Stones è sul tavolo dei nerazzurri come vi raccontiamo da settimane", conferma Fabrizio Romano sul suo canale Whatsapp.
"È un’opzione in considerazione, senza ancora offerte ufficiali: l’Inter è in fase di valutazione", aggiunge poi Romano. L'Inter in questi giorni sta valutando diversi nomi per la difesa, come ad esempio Chalobah del Chelsea o Lucumì del Bologna. Ora da vedere se Stones sarà un discorso più approfondito oppure resterà
© RIPRODUZIONE RISERVATA