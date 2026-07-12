Romano: “Stones proposto all’Inter più volte da mesi! Ecco lo scenario”

Nelle ultime ore si è parlato di John Stones in ottica Inter: Fabrizio Romano ha spiegato la situazione nei dettagli

Nelle ultime ore si è parlato di John Stones in ottica Inter. Il difensore è attualmente svincolato dopo la lunga esperienza con la maglia del Manchester City.

"È un’opzione in considerazione, senza ancora offerte ufficiali: l’Inter è in fase di valutazione", aggiunge poi Romano. L'Inter in questi giorni sta valutando diversi nomi per la difesa, come ad esempio Chalobah del Chelsea o Lucumì del Bologna. Ora da vedere se Stones sarà un discorso più approfondito oppure resterà