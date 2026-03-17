I nerazzurri hanno blindato il promettente e talentuoso portiere, uno dei talenti più interessanti del vivaio

L'Inter ha blindato un altro dei suoi talenti più luminosi del settore giovanile . Parliamo di Umberto Costante, portiere classe 2010, che ha firmato il suo primo contratto da professionista legandosi al club nerazzurro fino al 30 giugno 2028.

Punto di forza della formazione U16 interista, in questa stagione ha già ottenuto una presenza con l'U17 e due con l'U18, oltre ad aver ricevuto una convocazione anche con la Primavera, segno evidente della stima che c'è ad Interello nei suoi confronti. Campione d'Italia con l'U14 e con l'U15, nel giro delle Nazionali giovanili, Costante è un portiere ben strutturato fisicamente ed estremamente esplosivo tra i pali. La sua specialità? I calci di rigore. Per informazioni, riguardarsi la cavalcata scudetto dello scorso anno, quando si oppose dal dischetto a Cappellato nella semifinale contro l'Atalanta e a Croci nella finalissima contro la Fiorentina.