Il nome di Alessandro Bastoni continua ad essere accostato al Barcellona. Il difensore dell'Inter rimane il primo obiettivo dei catalani per rinforzare la propria linea arretrata nella prossima stagione, e le ultime voci che circolano in Italia stanno aumentando l'ottimismo in Spagna.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Mundo Deportivo: “Bastoni priorità Barcellona. E dall’Italia arrivano ottime notizie”
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Mundo Deportivo: “Bastoni priorità Barcellona. E dall’Italia arrivano ottime notizie”
Il difensore dell'Inter rimane il primo obiettivo dei catalani per rinforzare la propria linea arretrata nella prossima stagione
Come ricorda il Mundo Deportivo, Bastoni piace tanto alla dirigenza blaugrana, che sta osservando attentamente la situazione mediatica e ambientale che si è creata intorno al giocatore. L'Inter, diversamente che in passato, potrebbe aprire le porte a una cessione, a patto che possa incassare una cifra considerevole per finanziare il proprio mercato in entrata.
Il suo contratto scade nel 2028 e sia Bastoni che i nerazzurri hanno concordato di parlarne al termine della stagione. Il difensore è attratto dalle offerte del Barcellona e ha messo nel mirino la Liga in caso di partenza.
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