Il nome di Alessandro Bastoni continua ad essere accostato al Barcellona. Il difensore dell'Inter rimane il primo obiettivo dei catalani per rinforzare la propria linea arretrata nella prossima stagione, e le ultime voci che circolano in Italia stanno aumentando l'ottimismo in Spagna.

Come ricorda il Mundo Deportivo, Bastoni piace tanto alla dirigenza blaugrana, che sta osservando attentamente la situazione mediatica e ambientale che si è creata intorno al giocatore. L'Inter, diversamente che in passato, potrebbe aprire le porte a una cessione, a patto che possa incassare una cifra considerevole per finanziare il proprio mercato in entrata.

Il suo contratto scade nel 2028 e sia Bastoni che i nerazzurri hanno concordato di parlarne al termine della stagione. Il difensore è attratto dalle offerte del Barcellona e ha messo nel mirino la Liga in caso di partenza.