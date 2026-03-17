Continua a tenere banco in casa Inter il futuro di Alessandro Bastoni, soprattutto dopo le indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport stamattina. Secondo quanto risulta a Fabrizio Romano, "è tra gli obiettivi principali del Barcellona. Ma non è l'unico perché è molto caro a livello ecomomico: e questo fatto non cambia. L'Inter non lo considera un giocatore qualunque ma un giocatore chiave ed economicamente dovrebbe essere un affare quasi da record per cederlo.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Bastoni via? Inter non vuole cederlo: per farlo partire serve cessione record”
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Romano: “Bastoni via? Inter non vuole cederlo: per farlo partire serve cessione record”
Continua a tenere banco in casa Inter il futuro di Alessandro Bastoni, soprattutto dopo le indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport
L'Inter lo considera un giocatore top, non vogliono lasciarlo andare: nel caso in cui la situazione cambi, dovrà esserlo per una proposta molto importante. Ecco perché il Barcellona lo adora ma ha diverse opzioni in difesa. Sono interessati e posso dirvi che il giocatore e il suo entourage ne sono a conoscenza: ma vedremo quale sarà la decisione finanziaria del Barcellona".
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