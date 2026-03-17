Continua a tenere banco in casa Inter il futuro di Alessandro Bastoni , soprattutto dopo le indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport stamattina. Secondo quanto risulta a Fabrizio Romano, "è tra gli obiettivi principali del Barcellona. Ma non è l'unico perché è molto caro a livello ecomomico: e questo fatto non cambia. L'Inter non lo considera un giocatore qualunque ma un giocatore chiave ed economicamente dovrebbe essere un affare quasi da record per cederlo.

L'Inter lo considera un giocatore top, non vogliono lasciarlo andare: nel caso in cui la situazione cambi, dovrà esserlo per una proposta molto importante. Ecco perché il Barcellona lo adora ma ha diverse opzioni in difesa. Sono interessati e posso dirvi che il giocatore e il suo entourage ne sono a conoscenza: ma vedremo quale sarà la decisione finanziaria del Barcellona".