L'aggiornamento sulla pista di mercato che potrebbe accendere a stretto giro se effettivamente la chiave dovesse funzionare

Daniele Vitiello Redattore/inviato 29 maggio 2026 (modifica il 29 maggio 2026 | 08:16)

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Il mercato non è ancora ufficialmente cominciato, ma l'Inter sta già lavorando in maniera concreta. In viale della Liberazione stanno provando a capire come arrivare ai grandi obiettivi di questa estate. A proposito di uno in particolare, si legge sul Corriere dello Sport:

"L’Inter vuole Palestra, ma per portarlo effettivamente alla corte di Chivu, il club nerazzurro dovrà affrontare una lunga traversata… Ce n’è la piena consapevolezza in viale Liberazione. Ecco perché si stanno studiando tutte le soluzioni possibili. E una di queste comprenderebbe Frattesi. Non si tratterebbe di una vera pedina di scambio, perché, nel caso, le operazioni sarebbero separate. Ma se, in cambio del via libera per il suo gioiello, l’Atalanta pretenderà un bel mucchio di milioni (l’ordine di grandezza è di una quarantina), cedere il centrocampista aiuterebbe il club nerazzurro a rientrare almeno in parte della spesa.

Già, ma perché Frattesi? Innanzitutto perché, con la cessione di Ederson al Manchester United si apre un vuoto in mezzo al campo della squadra bergamasca. Vero che i 46 più bonus che i Red Devils “bonificheranno” per il centrocampista brasiliano, cancellano l’esigenza di vendere un’altra pedina pregiata. Ma occorre comunque completare l’organico e, per di più, l’ingaggio di Sarri per la panchina porterà anche a un cambio del sistema di gioco: dal 3-4-2-1 al 4-3-3, quindi la mediana avrà stabilmente un elemento in più. Frattesi, dunque, andrebbe a coprire questa esigenza. Tanto più che è sempre piaciuto allo stesso Sarri.