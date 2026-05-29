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Inter, novità importante per il futuro di Bastoni: il Barcellona ha informato il suo agente che…

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Una situazione che potrebbe portare il difensore neo scudettato a trovare in maniera più repentina del previsto l’accordo per un prolungamento con i nerazzurri
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Il Barcellona ha praticamente mollato la pista Alessandro Bastoni per la difesa. Lo conferma anche Gianluigi Longari, esperto di mercato, nel suo editoriale per Sportitalia: "Il ruolo di Hansi Flick è sempre più centrale, al punto da avere stoppato i dialoghi che erano stati intessuti per Bastoni.

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Getty Images

L’entourage del difensore dell’Inter è stato già avvisato che, in questo momento, dalla Catalogna non arriveranno offerte. Una situazione che potrebbe portare il difensore neo scudettato a trovare in maniera più repentina del previsto l’accordo per un prolungamento con i nerazzurri".

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