Marco Macca Redattore 20 ottobre 2025 (modifica il 20 ottobre 2025 | 09:46)

Piero Ausilio può sorridere, perché evidentemente aveva ragione lui. E gongola anche l'Inter, perché la sensazione è che il futuro regalerà non poche soddisfazioni con uno come Bonny in attacco. Il direttore sportivo nerazzurro, come racconta Tuttosport, lo aveva scelto già l'anno scorso e il campo sta confermando che quei 24 milioni spesi non erano pochi così tanti:

"Motivo per cui può gongolare l’artefice del suo acquisto. Quel Piero Ausilio che aveva individuato in Bonny l’elemento giusto per il ruolo di vice Thuram già lo scorso inverno. Un corteggiamento serrato e partito in tempi non sospetti che ha permesso al dt interista di battere la concorrenza di Roma, Napoli e Stoccarda".

"Col senno del poi i 24 milioni spesi rappresentano un investimento indovinato. E il bello deve ancora venire: ora l’Angelo Nerazzurro, come è stato ribattezzato dai tifosi, vuol superare lo step dei 6 gol siglati l’anno scorso e punta alla doppia cifra. Dovesse riuscirci, la sensazione è che da Clairefontaine (la Coverciano d’Oltrealpe) possa arrivare presto una telefonata".

(Fonte: Tuttosport)