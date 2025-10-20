"All'Inter, il giovane difensore centrale tedesco Yann Bisseck sta attirando l'attenzione. Acquistato nel 2023, ha subito dimostrato grandi potenzialità, ma i nerazzurri restano aperti a una cessione se dovesse arrivare un'offerta significativa. Il prezzo è stato fissato: non meno di 40 milioni di euro". Così il sito di Skysport in Svizzera parla del difensore nerazzurro sottolineando che potrebbe presto finire sul mercato.

Il giocatore piacerebbe al Monaco che ha iniziato i suoi sondaggi sul giocatore. Ma la concorrenza sembrerebbe agguerrita. Il Lipsia e l'Eintracht Francoforte starebbero monitorando il giocatore. La sua posizione - spiega il sito sportivo - è chiara: se dovesse partire vuole un club che gioca in Champions League, preferibilmente in Premier League.