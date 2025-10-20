FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky CH – Bisseck, Inter ha fissato il prezzo. La richiesta del giocatore è chiara

calciomercato

Sky CH – Bisseck, Inter ha fissato il prezzo. La richiesta del giocatore è chiara

Sky CH – Bisseck, Inter ha fissato il prezzo. La richiesta del giocatore è chiara - immagine 1
La versione svizzera del canale satellitare parla del giocatore nerazzurro e delle sue prospettive se mai lasciasse il club milanese
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

"All'Inter, il giovane difensore centrale tedesco Yann Bisseck sta attirando l'attenzione. Acquistato nel 2023, ha subito dimostrato grandi potenzialità, ma i nerazzurri restano aperti a una cessione se dovesse arrivare un'offerta significativa. Il prezzo è stato fissato: non meno di 40 milioni di euro". Così il sito di Skysport in Svizzera parla del difensore nerazzurro sottolineando che potrebbe presto finire sul mercato. 

Sky CH – Bisseck, Inter ha fissato il prezzo. La richiesta del giocatore è chiara- immagine 2
Getty Images

Il giocatore piacerebbe al Monaco che ha iniziato i suoi sondaggi sul giocatore. Ma la concorrenza sembrerebbe agguerrita. Il Lipsia e l'Eintracht Francoforte starebbero monitorando il giocatore. La sua posizione - spiega il sito sportivo - è chiara: se dovesse partire vuole un club che gioca in Champions League, preferibilmente in Premier League.

"Resta da vedere, oltre a chi può soddisfare le sue richieste, chi soddisferà le richieste del club nerazzurro a proposito del costo del suo cartellino", conclude Skysport CH.

(Fonte:  sky-sport.ch/)

Leggi anche
Francia, tanti elogi per Pavard ma resta un dubbio sul riscatto del Marsiglia
Inter, il retroscena di mercato: “Ausilio gongola per un nome scelto già l’anno...

© RIPRODUZIONE RISERVATA