FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Moretto svela: “Inter ha preso Bonny in attacco ma in Serie A piaceva anche…”

calciomercato

Moretto svela: “Inter ha preso Bonny in attacco ma in Serie A piaceva anche…”

Moretto svela: “Inter ha preso Bonny in attacco ma in Serie A piaceva anche…” - immagine 1
L'Inter aveva infatti altri due nomi sul proprio taccuino per rinforzare l'attacco, entrambi dalla Serie A. Ecco il retroscena
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Finora la scelta Ange-Yoan Bonny dell'Inter sul mercato ha pagato: il francese sta incidendo in nerazzurro a suon di prestazioni, gol e assist. Ma, come racconta Matteo Moretto, non era l'unico obiettivo della dirigenza.

Moretto svela: “Inter ha preso Bonny in attacco ma in Serie A piaceva anche…”- immagine 2
Getty Images

L'Inter aveva infatti altri due nomi sul proprio taccuino per rinforzare l'attacco, entrambi dalla Serie A. Ecco il retroscena.

Moretto svela: “Inter ha preso Bonny in attacco ma in Serie A piaceva anche…”- immagine 3
Getty Images

"Ad inizio mercato, a maggio, Castro era uno degli obiettivi nella lista dell'Inter: i nerazzurri avevano in lista lui, Lucca e Bonny, nome su cui poi hanno fatto all-in andandolo a prendere dal Parma".

Leggi anche
Mercato, Inter vuole l’altro Sucic: grande interesse per il talentuoso cugino, ecco chi è
Inter, Corsera sicuro: “Al posto di Diouf e Luis Henrique per 50 milioni poteva...

© RIPRODUZIONE RISERVATA