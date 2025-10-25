Finora la scelta Ange-Yoan Bonny dell'Inter sul mercato ha pagato: il francese sta incidendo in nerazzurro a suon di prestazioni, gol e assist. Ma, come racconta Matteo Moretto, non era l'unico obiettivo della dirigenza.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Moretto svela: “Inter ha preso Bonny in attacco ma in Serie A piaceva anche…”
calciomercato
Moretto svela: “Inter ha preso Bonny in attacco ma in Serie A piaceva anche…”
L'Inter aveva infatti altri due nomi sul proprio taccuino per rinforzare l'attacco, entrambi dalla Serie A. Ecco il retroscena
L'Inter aveva infatti altri due nomi sul proprio taccuino per rinforzare l'attacco, entrambi dalla Serie A. Ecco il retroscena.
"Ad inizio mercato, a maggio, Castro era uno degli obiettivi nella lista dell'Inter: i nerazzurri avevano in lista lui, Lucca e Bonny, nome su cui poi hanno fatto all-in andandolo a prendere dal Parma".
© RIPRODUZIONE RISERVATA