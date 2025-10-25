Napoli e Inter si affronteranno quest'oggi al Maradona ma ci sono stati diversi incroci durante i mesi estivi di calciomercato.
Frattesi, il Napoli ci ha provato in estate. Risposta Inter? “Questa cifra, altrimenti…”
Da Bonny, nel mirino del Napoli, ad Hojlund, che piaceva all'Inter prima che la società decidesse di dare totale fiducia a Pio Esposito (il Napoli ci ha provato anche per lui, trovando la porta chiusa) passando anche per Diouf, che i partenopei avevano sondato per primi salvo poi dare priorità all'attaccante, con l'Inter che alla fine l'ha preso dal Lens.
Gianluca Di Marzio, su Sky Sport, ha raccontato un altro retroscena che riguarda un pallino del Napoli che all'Inter non sta trovando tantissimo spazio:
"Un altro giocatore dell’Inter è sempre stato ed è ancora un pallino di Manna e Conte, ovvero Frattesi. Cercato e sondato in ogni momento di piccoli e grandi disagi per il centrocampista mai titolare inamovibile. Per lui, forse, il prezzo è (sarebbe) anche stato fatto: “Sapete quanto costa, non meno di 45 milioni. Altrimenti, arrivederci e grazie”, il messaggio filtrato da Milano e Napoli attraverso l’entourage del giocatore, nelle figure di Riso e Fogazzi.
Il Napoli ci ha pensato più volte se mettersi davvero in coda per pagare alla cassa, ma alla fine non se l’è mai sentita di offrire una cifra simile in un ruolo occupato da Anguissa. Infatti l’assalto vero e proprio fu pianificato solo in caso di cessione per il gigante con le trecce, alle prese con un rinnovo tormentato. Zambo è rimasto per la felicità di Conte, proprio nei giorni in cui Conte riabilitava anche pubblicamente Frattesi".
