"Un altro giocatore dell’Inter è sempre stato ed è ancora un pallino di Manna e Conte, ovvero Frattesi. Cercato e sondato in ogni momento di piccoli e grandi disagi per il centrocampista mai titolare inamovibile. Per lui, forse, il prezzo è (sarebbe) anche stato fatto: “Sapete quanto costa, non meno di 45 milioni. Altrimenti, arrivederci e grazie”, il messaggio filtrato da Milano e Napoli attraverso l’entourage del giocatore, nelle figure di Riso e Fogazzi.