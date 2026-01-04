Inter, cosa fai se parte uno tra De Vrij e Acerbi? Dal club fanno sapere…

Di questo si sta parlando con l'Al-Hilal, nel possibile scambio di prestiti, in attesa della decisione definitiva di Joao Cancelo. Cosa faranno i nerazzurri poi, se dovesse perdere una pedina in difesa? Il Corriere dello Sport di oggi riporta la posizione del club.

"Ritroverebbero Simone Inzaghi con cui hanno un ottimo rapporto, nato addirittura prima di incrociarsi a Milano, ai tempi della Lazio. L’Inter a sua volta risparmierebbe un ingaggio che andrebbe a coprire quasi totalmente quella percentuale di Cancelo che gli spetterà di onorare. Anche perché, almeno per il momento, dal club fanno sapere di non aver intenzione di prendere un altro difensore a gennaio. Più avanti si capirà se sarà davvero così", si legge.