Il centrocampista dell'Inter sta valutando l'offerta del club turco che è pronto a dare l'assalto al giocatore: offerta pronta all'Inter

Il Galatasaray, che continua a lavorare a pieno ritmo per rinforzare la rosa durante il mercato invernale, ha concentrato la propria attenzione su due nomi per il centrocampo. Il Galatasaray prosegue senza rallentamenti i preparativi per aggiungere nuovi innesti alla squadra nella finestra di mercato invernale. E nel mirino del club turco c'è da tempo Davide Frattesi , in uscita dall'Inter.

20 MILIONI PER FRATTESI

La nuova rotta dei “Leoni” è l’Italia… Accelerando sul fronte del centrocampista, i giallorossi hanno avviato le manovre per portare a Istanbul Davide Frattesi, che potrebbe separarsi dall’Inter. Per il centrocampista 26enne, che veste anche la maglia della Nazionale italiana, la dirigenza del Galatasaray è pronta a fare un’offerta vicina ai 20 milioni di euro, bussando alla porta del club nerazzurro. Il fatto che il giocatore abbia dato il via libera al trasferimento al Galatasaray è considerato un vantaggio significativo per il club. Si ritiene che non ci saranno problemi dal punto di vista del calciatore.