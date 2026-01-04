Il Galatasaray, che continua a lavorare a pieno ritmo per rinforzare la rosa durante il mercato invernale, ha concentrato la propria attenzione su due nomi per il centrocampo. Il Galatasaray prosegue senza rallentamenti i preparativi per aggiungere nuovi innesti alla squadra nella finestra di mercato invernale. E nel mirino del club turco c'è da tempo Davide Frattesi, in uscita dall'Inter.
In Turchia – Frattesi, pronta spedizione Galatasaray: la cifra proposta all’Inter. Il giocatore…
20 MILIONI PER FRATTESI
La nuova rotta dei “Leoni” è l’Italia… Accelerando sul fronte del centrocampista, i giallorossi hanno avviato le manovre per portare a Istanbul Davide Frattesi, che potrebbe separarsi dall’Inter. Per il centrocampista 26enne, che veste anche la maglia della Nazionale italiana, la dirigenza del Galatasaray è pronta a fare un’offerta vicina ai 20 milioni di euro, bussando alla porta del club nerazzurro. Il fatto che il giocatore abbia dato il via libera al trasferimento al Galatasaray è considerato un vantaggio significativo per il club. Si ritiene che non ci saranno problemi dal punto di vista del calciatore.
SI PREPARA L’ASSALTO
Da tempo in contatto con la Juventus, Frattesi non è però riuscito a trovare un accordo con il club di Torino. A incidere sono state anche le scelte della Juve, che ha valutato altre opzioni, tenendo il giocatore in attesa e destinando il budget ad altri ruoli. Frattesi, dal canto suo, vuole lasciare l’Inter, chiarire il proprio futuro e affrettare i tempi per poter giocare il Mondiale. Per il centrocampista, seguito in Turchia anche dal Fenerbahçe, i dirigenti del Galatasaray si preparano a una vera e propria spedizione in Italia.
