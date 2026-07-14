L'aggiornamento sulla questione che tiene banco ormai da settimane e che si è riproposta pesantemente dopo l'esito degli esami di Khalaili

Ora l'Inter deve correre ai ripari. Sfumata anche l'ipotesi Khalaili, il club nerazzurro dovrà cercare nel minor tempo possibile l'erede di Denzel Dumfries. A tal proposito, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, Guéla Doué non è l'unico nome in lista. Quali sono le alternative? Si legge sul quotidiano:

A gennaio non era trasferibile, mentre ora, dopo un buon Mondiale disputato con l’Algeria, potrebbe essere preso in considerazione. Ci sarebbe anche un altro "esperto" del nostro campionato, su cui l’Inter aveva già messo gli occhi, ovvero lo svizzero Ndoye, per due stagioni al Bologna, e ora al Nottingham Forest. E vale più o meno lo stesso discorso per Molina, transitato dall’Udinese, per poi venire acquistato dall’Atletico Madrid".