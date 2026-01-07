In questo momento Luis Henrique è l'unica alternativa di ruolo sulla destra. L'Inter spera di recuperare presto Darmian e Diouf, che in quella zona di campo si è disimpegnato bene quando è stato chiamato in causa. E dal mercato? Non è detto arrivi un aiuto per Chivu, nonostante i nerazzurri si fossero fiondati su Cancelo. Spiega il Corriere dello Sport:
"L’Inter, di fatto, non pende più solo a sinistra: uno sbocco è assicurato anche a destra. Al brasiliano manca ancora evidentemente uno step, ma nell’Inter c’è la convinzione che possa aggredirlo nel giro di poche settimane. Perciò non c’è preoccupazione davanti alla possibilità svanita di riportare Cancelo a Milano. Sarebbe stata una grande opportunità. Magari se ne presenteranno altre da qui in avanti, ma saranno valutate tutte con la giusta attenzione. Non è escluso nemmeno che si resti così: un eventuale investimento sarà fatto solo a determinate condizioni".
