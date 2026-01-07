FC Inter 1908
Inzaghi non ha ancora rinunciato all’idea di portare a Riyad uno tra De Vrij e Acerbi: ecco le ultime da Tuttosport
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

E' sfumato per l'Inter Joao Cancelo dall'Al Hilal: il portoghese si accaserà al Barcellona, nulla di fatto quindi per l'eventuale scambio con uno tra De Vrij e Acerbi in Arabia.

Come riferisce Tuttosport, però, "Inzaghi non ha ancora rinunciato all’idea di portare a Riyad uno tra De Vrij e Acerbi (pure lui ben disposto a trasferirsi in Arabia): se l’Inter prenderà un esterno, se ne potrà riparlare prima di fine mercato".

