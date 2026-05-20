Dopo l'assalto fallito a gennaio, il club nerazzurro è pronto a tornare alla carica per il centrocampista inglese

Gianni Pampinella Redattore 20 maggio 2026 (modifica il 20 maggio 2026 | 08:46)

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Da tempo l'Inter ha organizzato l'assalto a Manu Koné. Il centrocampista della Roma è una richiesta di Cristian Chivu che per il centrocampo nerazzurro vuole un giocatore con le caratteristiche del francese. Se l'assalto dovesse fallire, l'alternativa sarebbe Curtis Jones. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il centrocampista inglese continua a piacere e pure parecchio.

"Curtis Jones altra vecchia conoscenza nerazzurra, visto che era stato già vicino alla Pinetina lo scorso gennaio, durante il mercato di riparazione. Il canale non si è interrotto e il giocatore vorrebbe andare via, avendo peraltro il contratto in scadenza nel 2027".

"Da questo punto di vista, potrebbe essere un vantaggio per quanto riguarda il prezzo. Il nodo, però, è che Jones, pur essendo dotato fisicamente (185 centimetri di altezza), non è un mediano di rottura come Koné, ma un centrocampista portato a “giocare”. Insomma, è difficile metterli in competizione. Come è complicato immaginare che l’Inter possa portarsi a casa entrambi", si legge sul Corriere dello Sport.