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fcinter1908 calciomercato mercato inter Di Marzio – Stankovic, 40 mln in Premier. Offerte per L.Henrique e Diouf. Occhio a Sucic che…

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Di Marzio – Stankovic, 40 mln in Premier. Offerte per L.Henrique e Diouf. Occhio a Sucic che…

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Il centrocampo è uno dei reparti dove l'Inter metterà mano in estate. Il punto del giornalista
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

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Il centrocampo è uno dei reparti dove l'Inter metterà mano in estate. Come sottolinea Gianluca Di Marzio, quello di Manu Koné rimane un nome importante per la mediana importante e da Viale della Liberazione vorrebbero provare ad approfondire i discorsi con la Roma. Ma quello del centrocampista francese non è l'unico nome sulla lista della dirigenza.

Di Marzio – Stankovic, 40 mln in Premier. Offerte per L.Henrique e Diouf. Occhio a Sucic che…- immagine 3

"Per Stankovic ci sono offerte dalla Premier sui 40 milioni circa e qui l'Inter deve decidere se sacrificarlo oppure tenerlo. Chi lascerà? L'indiziato numero uno è Frattesi. Da capire le offerte che arriveranno per Diouf e Luis Henrique, sono tra i più richiesti dell'Inter. Sucic fa parte dei piani dell'Inter, col Mondiale alle porte potrebbe avere ulteriore esposizione sul mercato con l'Inter che potrebbe ricevere delle offerte a cui l'Inter potrebbe non dire di no. Di sicuro l'Inter si fa trovare sempre pronta".

(Gianlucadimarzio.com)

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