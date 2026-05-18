"Da diversi mesi Jones è in trattative con il club in cui è cresciuto per un rinnovo del contratto, ma non è stato ancora raggiunto un accordo. I campioni d'Italia, che si erano informati sul 25enne a gennaio, restano interessati al nazionale inglese e probabilmente tenteranno di nuovo di ingaggiarlo durante la finestra di mercato estiva", spiega il quotidiano inglese.

"Il Liverpool lo valuta 35 mln di sterline, circa 40 mln considerando età e valore. L'unico dubbio sulla richiesta è che bisognerà vedere - spiega ancora il sito del giornale - se l'Inter sarà disposta a spendere quella cifra per un giocatore che nel 2027 si libera a parametro zero. Con Slot Jones ha fatto fatica a conquistarsi un posto da titolare e l'allenatore lo ha anche schierato come terzino destro quando ce n'è stato bisogno. Quando Salah ha criticato nelle scorse settimane lo stile di gioco del club inglese lui è stato uno dei tanti ad apprezzarlo", conclude The Guardian.