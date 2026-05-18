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The Guardian – L’Inter insiste per Curtis Jones. Sulla richiesta c’è un solo dubbio

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Il club nerazzurro apprezza il centrocampista classe 2001 che non ha ancora rinnovato con il Liverpool
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

L'Inter rinnoverà il proprio interesse per Curtis Jonesquest'estate, quando il centrocampista del Liverpool entrerà nell'ultimo anno di contratto. Lo scrive anche The Guardian, come il Times

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Da diversi mesi il calciatore tratta il rinnovo del contratto con il club inglese ma non è ancora stato trovato l'accordo. I Campioni d'Italia, che si erano informati sul giocatore già lo scorso gennaio - scrive il giornale inglese - potrebbero dare l'assaalto al giocatore in estate.

"Da diversi mesi Jones è in trattative con il club in cui è cresciuto per un rinnovo del contratto, ma non è stato ancora raggiunto un accordo. I campioni d'Italia, che si erano informati sul 25enne a gennaio, restano interessati al nazionale inglese e probabilmente tenteranno di nuovo di ingaggiarlo durante la finestra di mercato estiva", spiega il quotidiano inglese. 

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"Il Liverpool lo valuta 35 mln di sterline, circa 40 mln considerando età e valore. L'unico dubbio sulla richiesta è che bisognerà vedere - spiega ancora il sito del giornale - se l'Inter sarà disposta a spendere quella cifra per un giocatore che nel 2027 si libera a parametro zero. Con Slot Jones ha fatto fatica a conquistarsi un posto da titolare e l'allenatore lo ha anche schierato come terzino destro quando ce n'è stato bisogno. Quando Salah ha criticato nelle scorse settimane lo stile di gioco del club inglese lui è stato uno dei tanti ad apprezzarlo", conclude The Guardian.

(Fonte: theguardian.com)

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