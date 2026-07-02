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fcinter1908 calciomercato mercato inter Repubblica – Clamoroso Lotito, rifiuta offerta per Provedel e alza il prezzo: Inter vira su…
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Repubblica – Clamoroso Lotito, rifiuta offerta per Provedel e alza il prezzo: Inter vira su…
Il portiere della Lazio sembrava ormai a un passo dall'Inter, ma l'operazione rischia di saltare
Martedì l'Inter ha annunciato l'addio di quattro giocatori: Acerbi, Darmian, De Vrij e Sommer. Proprio l'addio dello svizzero, ha lasciato un buco che la dirigenza nerazzurra sta cercando da tempo di coprire. Il primo nome in cima alla lista è quello di Ivan Provedel. Da settimane Inter e Lazio cercano l'incastro giusto per chiudere l'operazione che, secondo Repubblica, adesso rischia di complicarsi.
"La questione portiere rischia di complicarsi per l’Inter, con Lotito che non accetta di chiudere a 3 milioni per Provedel, pretendendone almeno 5. Per questo, i nerazzurri potrebbero virare su Kepa Arrizabalaga, che all’Arsenal non trova spazio".
(Repubblica)
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