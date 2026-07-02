FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Repubblica – Clamoroso Lotito, rifiuta offerta per Provedel e alza il prezzo: Inter vira su…

calciomercato

Repubblica – Clamoroso Lotito, rifiuta offerta per Provedel e alza il prezzo: Inter vira su…

Repubblica – Clamoroso Lotito, rifiuta offerta per Provedel e alza il prezzo: Inter vira su… - immagine 1
Il portiere della Lazio sembrava ormai a un passo dall'Inter, ma l'operazione rischia di saltare
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Martedì l'Inter ha annunciato l'addio di quattro giocatori: Acerbi, Darmian, De Vrij e Sommer. Proprio l'addio dello svizzero, ha lasciato un buco che la dirigenza nerazzurra sta cercando da tempo di coprire. Il primo nome in cima alla lista è quello di Ivan Provedel. Da settimane Inter e Lazio cercano l'incastro giusto per chiudere l'operazione che, secondo Repubblica, adesso rischia di complicarsi.

Repubblica – Clamoroso Lotito, rifiuta offerta per Provedel e alza il prezzo: Inter vira su…- immagine 2
Getty Images

"La questione portiere rischia di complicarsi per l’Inter, con Lotito che non accetta di chiudere a 3 milioni per Provedel, pretendendone almeno 5. Per questo, i nerazzurri potrebbero virare su Kepa Arrizabalaga, che all’Arsenal non trova spazio".

(Repubblica)

Leggi anche
Mkhitaryan, Chivu gli ha ribadito 2 cose per convincerlo. Prima di prendere questa decisione…
Romano – Inter, nuovo terzino offerto dalla Premier ma Ausilio forte su…

© RIPRODUZIONE RISERVATA