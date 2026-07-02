Martedì l'Inter ha annunciato l'addio di quattro giocatori: Acerbi, Darmian, De Vrij e Sommer. Proprio l'addio dello svizzero, ha lasciato un buco che la dirigenza nerazzurra sta cercando da tempo di coprire. Il primo nome in cima alla lista è quello di Ivan Provedel. Da settimane Inter e Lazio cercano l'incastro giusto per chiudere l'operazione che, secondo Repubblica, adesso rischia di complicarsi.