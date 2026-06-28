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Palestra, Chivu deluso. Inter pronta a dare segnale forte: “In settimana farà offerta per…”
In casa Inter sono rimasti tutti ovviamente scottati da quanto accaduto nell'affare Palestra, ma la dirigenza è pronta a dare un segnale forte a tutto l'ambiente ma, soprattutto, al suo allenatore, Cristian Chivu. Scrive Tuttosport:
"Questo potrebbe essere un bene anche alla luce dello sforzo che l’Inter è chiamata a fare per accontentare Cristian Chivu quanto meno su Curtis Jones per cui il Liverpool chiede 30 milioni più bonus, cifra non condizionata - come l’Inter vorrebbe - dal fatto che il centrocampista abbia il contratto in scadenza nel 2027".
"La sensazione è che l’Inter già in settimana possa alzare ulteriormente l’asticella (ora fissata a 25 milioni, bonus inclusi) per dare un segnale forte all’allenatore, evidentemente deluso per aver perso Palestra".
(Fonte: Tuttosport)
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