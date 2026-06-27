Così La Gazzetta dello Sport nel suo focus sul futuro del difensore dell'Udinese, obiettivo di mercato dell'Inter ma che in queste ore sembra essere in stand-by

Marco Astori Redattore 27 giugno 2026 (modifica il 27 giugno 2026 | 23:32)

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"Niente di nuovo sul fronte Oumar Solet". Apre così La Gazzetta dello Sport il suo focus sul futuro del difensore dell'Udinese, obiettivo di mercato dell'Inter ma che in queste ore sembra essere in stand-by. Ecco perché secondo la Rosea: "Ma è proprio questa attesa che sta allungando i tempi di un'operazione che sembrava avviata su un binario piuttosto spedito e ora invece ha subìto un rallentamento.

Il francese è rientrato dalla vacanza in Brasile, dove ha avuto modo di trascorrere del tempo anche con l'ex Inter Adriano, ma di novità sull'asse Milano-Udine non ne sono arrivate. Non è un aspetto secondario il fatto che nell'ultima settimana i nerazzurri siano stati soprattutto rapiti dall'affare Palestra, ma quel che è certo è che di rilanci ai friulani non ce ne sono stati. Siamo dunque rimasti alla proposta intorno ai 20 milioni di euro, declinata però dall'Udinese che fa una valutazione più elevata del suo difensore. E questo l'Inter lo sa.

Lato giocatore (e suo entourage), c'è ora quindi una sorta di nuova consapevolezza del fatto che le tempistiche per riavvicinarsi potrebbero allungarsi, verosimilmente verso la prima settimana di luglio. In questo contesto, anche l'Atletico Madrid ha posato il suo sguardo interessato sul giocatore, pur non avendo fatto ancora un'offerta ufficiale all'Udinese. Un inserimento dei colchoneros non è escluso e sarà da vedere se proprio il "pericolo" che da Madrid possano tentare (e soddisfare economicamente) sia l'Udinese sia Solet innescherà o meno il rilancio nerazzurro".