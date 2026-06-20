Inter-De Vrij, addio dopo 8 anni: “No al rinnovo: nella scelta ha prevalso…”

La Gazzetta dello Sport conferma la nuova destinazione del difensore olandese, il Panathinaikos e la Grecia

Alessandro De Felice Redattore 20 giugno 2026 (modifica il 20 giugno 2026 | 09:09)

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Il destino di Stefan De Vrij è deciso. In bilico fino all’ultimo a causa della scadenza del contratto il 30 giugno, il difensore olandese lascerà l’Inter. Una decisione arrivata nelle scorse ore, con De Vrij che si appresta a lasciare l’Italia dopo 12 anni tra Roma (sponda biancoceleste) e Milano.

Combattuto tra la proposta di rinnovo annuale che l’Inter gli ha recapitato e l’idea di avviare un percorso nuovo, De Vrij ha scelto di salutare, come riferisce La Gazzetta dello Sport.

“De Vrij si è convinto, ha risposto con un educato “no grazie” alla proposta nerazzurra e adesso – tra una decina di giorni appena – è libero di accasarsi altrove a parametro zero”.

Il quotidiano conferma la nuova destinazione del difensore olandese, il Panathinaikos e la Grecia.

“Contratto non per una sola stagione ma biennale a cifre simili a quelle nerazzurre. Nella scelta del difensore ha prevalso la curiosità per una città nuova, Atene, a cui si era già avvicinato di recente quando ad informarsi era stato l’Olympiacos”.

Finisce così l’avventura di De Vrij all’Inter, durata 8 anni ovvero dal suo arrivo dal 2018. “Per sostituirlo, oltre a Solet, la dirigenza dell’Inter punterà con grande probabilità sul talento di un giovane poco oneroso sul piano del cartellino” conclude la Rosea.