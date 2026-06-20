FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter-De Vrij, addio dopo 8 anni: “No al rinnovo: nella scelta ha prevalso…”

calciomercato

Inter-De Vrij, addio dopo 8 anni: “No al rinnovo: nella scelta ha prevalso…”

Inter-De Vrij, addio dopo 8 anni: “No al rinnovo: nella scelta ha prevalso…” - immagine 1
La Gazzetta dello Sport conferma la nuova destinazione del difensore olandese, il Panathinaikos e la Grecia
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Il destino di Stefan De Vrij è deciso. In bilico fino all’ultimo a causa della scadenza del contratto il 30 giugno, il difensore olandese lascerà l’Inter. Una decisione arrivata nelle scorse ore, con De Vrij che si appresta a lasciare l’Italia dopo 12 anni tra Roma (sponda biancoceleste) e Milano.

Inter-De Vrij, addio dopo 8 anni: “No al rinnovo: nella scelta ha prevalso…”- immagine 2
Getty Images

Combattuto tra la proposta di rinnovo annuale che l’Inter gli ha recapitato e l’idea di avviare un percorso nuovo, De Vrij ha scelto di salutare, come riferisce La Gazzetta dello Sport.

“De Vrij si è convinto, ha risposto con un educato “no grazie” alla proposta nerazzurra e adesso – tra una decina di giorni appena – è libero di accasarsi altrove a parametro zero”.

Il quotidiano conferma la nuova destinazione del difensore olandese, il Panathinaikos e la Grecia.

Inter-De Vrij, addio dopo 8 anni: “No al rinnovo: nella scelta ha prevalso…”- immagine 3
MILAN, ITALY - MAY 17: Stefan De Vrij of FC Internazionale poses for a portrait with the scudetto Serie A trophy and Coppa Italia after winning the Serie A match between FC Internazionale and Hellas Verona FC at Giuseppe Meazza Stadium on May 17, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

“Contratto non per una sola stagione ma biennale a cifre simili a quelle nerazzurre. Nella scelta del difensore ha prevalso la curiosità per una città nuova, Atene, a cui si era già avvicinato di recente quando ad informarsi era stato l’Olympiacos”.

Finisce così l’avventura di De Vrij all’Inter, durata 8 anni ovvero dal suo arrivo dal 2018. “Per sostituirlo, oltre a Solet, la dirigenza dell’Inter punterà con grande probabilità sul talento di un giovane poco oneroso sul piano del cartellino” conclude la Rosea.

Leggi anche
L’Inter torna a sognare Nico Paz: la variabile è Stankovic. E occhio a Bonny che…
Di Marzio annuncia: “Settimana prossima Inter chiude Palestra e arriverà addio definitivo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA