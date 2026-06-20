Le difficoltà nella trattativa tra Real e Como per l'argentino, riaccendono le speranze nerazzurre

Gianni Pampinella Redattore 20 giugno - 08:30

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Sembrava ormai un sogno rimasto nel cassetto, invece oggi quel cassetto con dentro Nico Paz potrebbe riaprirsi. Le difficoltà nella trattativa tra Como e Real Madrid rappresenta per l'Inter una possibile occasione da non perdere, a patto di vendere per avere la forza economica di affondare per l'argentino.

"Il club lariano vorrebbe tenersi Nico Paz, almeno per un’altra stagione. E anche il talento argentino preferirebbe restare in riva al Lago. Anche perché a Madrid troverebbe un grande affollamento nel suo ruolo: ancora di più, dopo l’ingaggio di Bernardo Silva. Tuttavia, il Real e, soprattutto, Mourinho sono di diverso avviso. Ma non perché ci sia necessariamente l’intenzione di puntare sul ragazzo: l’idea prevalente, in realtà, è quella di riprenderlo per venderlo e di incassare una sessantina di milioni. Ovvero il prezzo fissato per il suo cartellino", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Forte della volontà del giocatore, il Como sta provando a fare resistenza. La soluzione sarebbe quella di comprarsi e tenersi l’argentino, eliminando qualsiasi vincolo. Ma il club lariano non può investire quei 60 milioni. Non perché la proprietà indonesiana non ne abbia la possibilità, ma perché la qualificazione Champions impone di rimanere nei limiti del Fair Play Finanziario. E l’Inter, in tutto questo, come intende muoversi? Se effettivamente Nico Paz tornerà alla Casa Blanca, il club nerazzurro sicuramente busserà alla porta di Florentino Perez".

"In ogni caso non sarà semplice e non ci saranno sponde di Mourinho. Che ha già dimostrato di fare solo i suoi interessi, prendendosi Dumfries. Lavorando sulla formula dell'operazione, tra un prestito molto oneroso con riscatto obbligato e pagamenti dilazionati, però, potrebbe essere individuato un percorso favorevole. Le chances nerazzurre, poi, potrebbero diventare più consistenti grazie alle cessioni. In uscita ci sono certamente Frattesi e uno tra Luis Henrique e Diouf. La variabile è Stankovic jr.. Ma occhio a ciò che potrebbe accadere attorno a Bonny, oggetto di qualche movimento proveniente dalla Premier. L’Inter è soddisfatta dell’ex-Parma. Ma, qualora arrivasse un’offerta irrinunciabile o quasi, non verrebbe trattenuto. E, a quel punto, andrebbe sostituito. Nico Paz è un giocatore diverso, ma vuoi mettere la nuova dimensione che darebbe all'attacco nerazzurro...".

(Corriere dello Sport)