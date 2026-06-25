Il prossimo a salutare Milano sarà De Vrij che ha deciso di non accettare il prolungamento offerto dal club nerazzurro

Andrea Della Sala Redattore 25 giugno 2026 (modifica il 25 giugno 2026 | 14:46)

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L'Inter è attiva sul mercato in entrata ma anche su quello in uscita. Il prossimo a salutare Milano sarà De Vrij che ha deciso di non accettare il prolungamento offerto dal club nerazzurro.

"L’addio è ormai cosa fatta. Stefan De Vrij ha trascorso le ultime settimane in una fase di profonda valutazione, ma alla fine ha deciso di salutare l’Inter, lui che era arrivato nell’estate 2018 dalla Lazio. Troppo forte il desiderio di provare un’esperienza nuova, troppa curiosità attorno alla possibilità di trasferirsi in Grecia, e così l’olandese ha scelto di rifiutare la proposta di rinnovo dell’Inter e di accettare il contratto biennale offerto dal Panathinaikos", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Un addio che si aggiunge a quelli già sicuri di Sommer, Acerbi e Darmian, anche loro in scadenza di contratto con il club di viale della Liberazione, ma che non sarà nemmeno l’ultimo. Perché se da una parte apparivano scontate o quasi le partenze di coloro che si erano ritrovati con l’accordo in scadenza, dall’altra va scritto il futuro pure per quelli che non rientrano nel progetto tecnico dell’Inter. Ovvero Frattesi, Luis Henrique (quando la fascia destra sarà sistemata) e i rientranti dai prestiti Pavard, Asllani e Akinsanmiro", precisa Gazzetta.