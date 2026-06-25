Come scrive il Corriere di Bergamo, "Anche Palestra, che desiderava rimanere in Italia a giocare la Champions (il Chelsea è fuori dall’Europa), si è fatto convincere dall’ingente offerta: uno stipendio da 5 milioni netti più bonus, per una cifra che sfiora i 6 milioni a stagione, e garantita per 6 anni. Palestra, 21 anni, al momento non arriva a guadagnare neanche 300 mila euro. Il tecnico del Chelsea Xabi Alonso gli ha poi promesso un ruolo centrale nel progetto, corteggiandolo personalmente. Tanto che lo stesso Palestra ha sollevato il telefono per ringraziare i Percassi comunicando loro che, dopo essersi già detto sì all’Inter, sarebbe stato disposto ad accettare anche l’offerta del Chelsea. L’Inter però si era fermata ai 45 milioni di parte fissa + 5 di bonus. Non c’è stata partita".