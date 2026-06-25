Palestra, rabbia Inter. Alternative, due nomi su tutti. Dipende… da Frattesi?

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui Continua a far discutere la questione Palestra, con l’improvviso inserimento del Chelsea che ha lasciato di stucco l’Inter. Il Giorno ripercorre le ultime tappe della...

Fabio Alampi Redattore 25 giugno 2026 (modifica il 25 giugno 2026 | 14:32)

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Continua a far discutere la questione Palestra, con l'improvviso inserimento del Chelsea che ha lasciato di stucco l'Inter. Il Giorno ripercorre le ultime tappe della vicenda: "No, Marco Palestra non voleva solo l'Inter. Mentiva quando lo diceva "urbi et orbi". E mentre Beppe Marotta e Luca Percassi (con Piero Ausilio e Cristiano Giuntoli) giovedì scorso si accordavano per un'operazione "monstre" da 53 milioni convinti anche di accontentare il desiderio del calciatore, proprio Palestra (spinto dal suo procuratore Alessandro Lucci) flirtava con il Chelsea. Giocando su due tavoli. Telefonate, messaggi, promesse. Un po' di qua e un po' di là.

Martedì a Milano c'erano da definire solo gli ultimi dettagli (anche se da Bergamo fanno sapere di non aver mai ricevuto una proposta per iscritto), invece è arrivato il voltafaccia dell'agente dopo l'offerta economica molto superiore degli inglesi che ha ribaltato tutto proprio quando l'Inter aveva trovato l'accordo verbale per l'esterno destro".

"Marotta e Ausilio "gelati" e irritati, anche i dirigenti atalantini sono sembrati imbarazzati. Ma c'è un altro aspetto che non è andato giù in Viale della Liberazione: in condizioni normali un dietrofront ci può stare, è la legge del mercato e la Premier League fattura quasi il triplo rispetto alla serie A. C'è un però: l'Inter è in utile (35 milioni), il Chelsea in rosso di 400 milioni: come fanno gli inglesi a comprare Palestra e rispettare il Fair play avendo firmato con la Uefa un settlement agreement che impone tappe molto rigide?

Lo choc non cambia però le strategie di mercato dei campioni d'Italia: vero, per una serie di motivi Palestra sarebbe stato perfetto nel 3-5-2 di Chivu. Ma le alternative non mancano. Due, su tutte: Dan Ndoye e Andrea Cambiaso. Sia il 25 enne arrivato al Nottingham Forest dal Bologna per 42 milioni, sia il 26enne della Juventus piacciono da tempo ai nerazzurri. E in entrambe le trattative potrebbe essere inserito Davide Frattesi".