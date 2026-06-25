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Inter, de Vrij ha scelto il Panathinaikos. Frattesi, nuova pretendente in Inghilterra
Il difensore olandese, in scadenza di contratto, è sempre più vicino al trasferimento in Grecia: le ultime
In casa Inter si parla anche di cessioni e di addii. Sky Sport fa il punto della situazione su Stefan de Vrij, il cui contratto scadrà ufficialmente il 30 giugno, e su Davide Frattesi, da tempo finito sulla lista dei partenti: il difensore olandese, con ogni probabilità, accetterà la proposta biennale del Panathinaikos, a fronte di una possibile offerta annuale da parte della dirigenza interista.
Per quanto riguarda il centrocampista, si è parlato di un possibile scambio con la juventus che coinvolgerebbe anche Cambiaso, ma non risultano passi concreti in questo senso. Rimane sempre presente il Nottingham Forest, ma attenzione perchè dall'Inghilterra si è fatto avanti anche il Brighton.
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