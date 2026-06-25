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fcinter1908 calciomercato mercato inter Mediaset – Inter sfida la Premier per Nico Paz. A destra 4 i profili seguiti: chiave Frattesi
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Mediaset – Inter sfida la Premier per Nico Paz. A destra 4 i profili seguiti: chiave Frattesi
L'Inter cerca un profilo per la fascia destra dopo l'affare Palestra sfumato al fotofinish. Il club nerazzurro segue la vicenda Nico Paz
Sta per iniziare riunione chiave a Madrid. Il Como proverà a convincere il Real per continuare l'esperienza di Nico Paz coi lariani, ma il Real vorrebbe attivare la clausola. Già oggi c'è una nuova sfida per l'Inter: dovrà fronteggiare il Tottenham, il Chelsea e l'Arsenal per l'argentino. Base d'asta 60 mln.
A destra no frenesia, se arriva Nico Paz i soldi sono meno. Quattro i nomi che sta sondando il club nerazzurro: Cambiaso, ma la Juve rimane fredda per uno scambio con Frattesi che vorrebbe rimanere in Italia e blocca per ora lo scambio con il Nottingham. Soluzioni più semplici per Kayode e Dodo, soluzioni low cost se dovesse esserci l'investimento su Nico Paz.
(Sportmediaset)
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