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Inter, de Vrij ai saluti: rispunta un vecchio obiettivo per la difesa? L’intreccio con il Chelsea

Inter, de Vrij ai saluti: rispunta un vecchio obiettivo per la difesa? L’intreccio con il Chelsea - immagine 1
I nerazzurri sono al lavoro per trovare dei nuovi innesti per il reparto arretrato: l'olandese non rinnoverà
Fabio Alampi Redattore 

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Il mercato dell'Inter passa anche dal rinnovamento del reparto difensivo: Darmian, Acerbi e de Vrij sono arrivati a fine contratto, e non rimarranno a Milano. Per questo motivo servono nuovi innesti per rimpiazzare elementi che, negli ultimi anni, hanno recitato un ruolo importante nei successi nerazzurri.

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Per quanto riguarda il centrale olandese, il suo futuro potrebbe essere all'estero, con il Panathinaikos che sta facendo sul serio. Repubblica propone un nome già seguito in passato dalla dirigenza interista: "L'Inter non abbandona il sogno Nico Paz e per la difesa corteggia anche Chalobah del Chelsea, ironia della sorte, sul quale c'è anche il Como. È invece ai saluti De Vrij, andrà al Panathinaikos".

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