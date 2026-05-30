Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
calciomercato
Inter, nome di mercato ‘nascosto’: un giovane può tornare a Milano per… 1 solo milione
Attenzione a questo nome ‘nascosto’ per l’Inter in chiave mercato. Il club nerazzurro può riportare a Milano questo giocatore per… 1 solo milione di euro.
L’Inter ha trattato infatti Ebenezer Akinsanmiro diversamente da come in passato aveva fatto con altri giovani, evidentemente perché da Viale della Liberazione a Milano avevano colto dei segnali circa le qualità del nigeriano.
Intuizione che ha portato la dirigenza a impostare la trattativa con il Pisa in un certo modo, ovvero, si all'opzione di riscatto da 7 milioni concessa al club toscano, ma tutelandosi con una controriscatto molto basso.
In pratica i nerazzurri potranno annullare l’opzione di riscatto in favore del Pisa versando un milione di euro nelle casse del club toscano. Una ‘recompra’ speciale: in Toscana sono sicuri che il club toscano riscatterà il giocatore nonostante la retrocessione. E sono certi anche del controriscatto da parte dell'Inter...
© RIPRODUZIONE RISERVATA