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Inter, nome di mercato ‘nascosto’: un giovane può tornare a Milano per… 1 solo milione

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Attenzione a questo nome ‘nascosto’ per l’Inter in chiave mercato: il club può riportare a Milano questo giocatore per 1 milione
Alessandro Cosattini Redattore 

Inter, nome di mercato ‘nascosto’: un giovane può tornare a Milano per… 1 solo milione- immagine 2
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Attenzione a questo nome ‘nascosto’ per l’Inter in chiave mercato. Il club nerazzurro può riportare a Milano questo giocatore per… 1 solo milione di euro.

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L’Inter ha trattato infatti Ebenezer Akinsanmiro diversamente da come in passato aveva fatto con altri giovani, evidentemente perché da Viale della Liberazione a Milano avevano colto dei segnali circa le qualità del nigeriano.

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Intuizione che ha portato la dirigenza a impostare la trattativa con il Pisa in un certo modo, ovvero, si all'opzione di riscatto da 7 milioni concessa al club toscano, ma tutelandosi con una controriscatto molto basso.

In pratica i nerazzurri potranno annullare l’opzione di riscatto in favore del Pisa versando un milione di euro nelle casse del club toscano. Una ‘recompra’ speciale: in Toscana sono sicuri che il club toscano riscatterà il giocatore nonostante la retrocessione. E sono certi anche del controriscatto da parte dell'Inter...

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