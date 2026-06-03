FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, De Vrij rimane? Ecco la proposta dei nerazzurri. La palla passa al difensore

calciomercato

Inter, De Vrij rimane? Ecco la proposta dei nerazzurri. La palla passa al difensore

Inter, De Vrij rimane? Ecco la proposta dei nerazzurri. La palla passa al difensore - immagine 1
L'Inter ha fatto la sua mossa proponendo al difensore olandese il rinnovo
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Inter, De Vrij rimane? Ecco la proposta dei nerazzurri. La palla passa al difensore- immagine 2

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Dopo Mkitaryan, è il turno di Stefan de Vrij. L'Inter ha fatto la sua mossa proponendo al difensore olandese il rinnovo, quindi adesso la palla passa al giocatore che dovrà decidere se rimanere ancora un altro anno a Milano o tentare una nuova esperienza all'estero.

Inter, De Vrij rimane? Ecco la proposta dei nerazzurri. La palla passa al difensore- immagine 3
Getty Images

"L’Inter ha offerto al difensore olandese il rinnovo di contratto per un altro anno e a metà dell'ingaggio attuale, ossia a poco meno di due milioni per la stagione 2026/27. Il 34enne ex Lazio, che andrà a scadenza alla fine di questo mese, dovrà scegliere quindi se chiudere la carriera a Milano oppure se accasarsi all'estero da svincolato, pur non potendosi mettere in mostra all'imminente Mondiale a causa dell'infortunio che l'ha tenuto fuori dai convocati del ct Koeman". 

(Corriere dello Sport)

Leggi anche
Inter, il budget aggiornato dopo l’operazione Dumfries. Oltre a Palestra altre tre colpi...
Inter, c’è già il sì di Solet. Udinese chiede 25 mln: la proposta nerazzurra tra bonus e ODR

© RIPRODUZIONE RISERVATA