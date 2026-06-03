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Inter, De Vrij rimane? Ecco la proposta dei nerazzurri. La palla passa al difensore
Dopo Mkitaryan, è il turno di Stefan de Vrij. L'Inter ha fatto la sua mossa proponendo al difensore olandese il rinnovo, quindi adesso la palla passa al giocatore che dovrà decidere se rimanere ancora un altro anno a Milano o tentare una nuova esperienza all'estero.
"L’Inter ha offerto al difensore olandese il rinnovo di contratto per un altro anno e a metà dell'ingaggio attuale, ossia a poco meno di due milioni per la stagione 2026/27. Il 34enne ex Lazio, che andrà a scadenza alla fine di questo mese, dovrà scegliere quindi se chiudere la carriera a Milano oppure se accasarsi all'estero da svincolato, pur non potendosi mettere in mostra all'imminente Mondiale a causa dell'infortunio che l'ha tenuto fuori dai convocati del ct Koeman".
(Corriere dello Sport)
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