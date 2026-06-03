"Al momento, considerando fatto Dumfries al Real Madrid, l’Inter può spendere circa 60 milioni per cartellini perché ha già riscattato Akanji per 15 e ha incassato 4 per Sebastiano Esposito dal Cagliari. Palestra rischia di costare fino a 50. Resterebbe perciò poco alla dirigenza per completare la squadra, se prima il serbatoio non verrà innaffiato da altri fiotti di denaro. Quei soldi possono entrare dalle partenze di Frattesi e Luis Henrique, entrambi sul mercato, oltre che da Bisseck, unico titolare oltre a Dumfries che Chivu pensa di poter perdere. A quel punto arriverà un centrocampista (Jones davanti a Koné), più uno o due difensori", spiega La Gazzetta dello Sport.