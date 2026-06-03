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Inter, il budget aggiornato dopo l’operazione Dumfries. Oltre a Palestra altre tre colpi se…

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L'Inter incasserà 20 mln dalla cessione, via clausola rescissoria, di Dumfries al Real Madrid. Soldi che si aggiungono al budget stanziato dalla proprietà
Andrea Della Sala Redattore 

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L'Inter incasserà 20 mln dalla cessione, via clausola rescissoria, di Dumfries al Real Madrid. Soldi che si aggiungono al budget stanziato dalla proprietà.

Inter, il budget aggiornato dopo l’operazione Dumfries. Oltre a Palestra altre tre colpi se…- immagine 2
Getty Images

"Al momento, considerando fatto Dumfries al Real Madrid, l’Inter può spendere circa 60 milioni per cartellini perché ha già riscattato Akanji per 15 e ha incassato 4 per Sebastiano Esposito dal Cagliari. Palestra rischia di costare fino a 50. Resterebbe perciò poco alla dirigenza per completare la squadra, se prima il serbatoio non verrà innaffiato da altri fiotti di denaro. Quei soldi possono entrare dalle partenze di Frattesi e Luis Henrique, entrambi sul mercato, oltre che da Bisseck, unico titolare oltre a Dumfries che Chivu pensa di poter perdere. A quel punto arriverà un centrocampista (Jones davanti a Koné), più uno o due difensori", spiega La Gazzetta dello Sport.

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