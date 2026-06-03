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Inter, c’è già il sì di Solet. Udinese chiede 25 mln: la proposta nerazzurra tra bonus e ODR

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Il difensore dell'Udinese ha già un accordo di massima con l'Inter che ora tratta con il club friulano per trovare la quadra economica
Andrea Della Sala Redattore 

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L'Udinese ha capito che l'Inter farà sul serio per Solet e si sta tutelando e ha già individuato il sostituto per la difesa: Lautaro Rivero del River Plate.

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Come rivela il Messaggero Veneto, "Solet vuole restare in Italia e giocare la Champions e ha già accettato i termini dell'offerta contrattuale dei nerazzurri, mentre si attendono i contatti tra le due dirigenze per un affare che, secondo quanto filtra, potrebbe essere impostato con la formula del prestito con obbligo di riscatto che scatterebbe dopo il primo punto ottenuto dall'Inter nel girone di ritorno: insomma, ci sarebbe praticamente la certezza della vendita dopo il 30 giugno 2027. E proprio questa data, però, obbligherebbe Solet e l'Udinese a prolungare il contratto prima del passaggio alla corte del presidente Beppe Marotta, perché il classe 2000 di Melun (54 presenze in Serie A con i biancone-ri, condite da 4 gol) ha un accordo in scadenza che impedirebbe il concretizzarsi della trattativa in due passaggi, prima quello temporaneo e poi quello definitiva".

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"Per il resto è una questione di soldi. Almeno 25 i milioni che Gino Pozzo vorrebbe incassare, anche se sulla cifra di un possibile accordo potrebbero intervenire anche i bonus per innalzare la quota, bonus legati non solo alle prestazioni personali in nerazzurro, ma anche ai piazzamenti, in particolare quelli Champions, la competizione che permette alle squadre partecipanti di incassare decine di milioni, anno dopo anno", aggiunge il quotidiano.

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