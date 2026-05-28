Brutte notizie per Stefan De Vrij. L’infortunio rimediato nell’ultima gara contro il Bologna può costare la partecipazione al Mondiale con l’Olanda di Ronald Koeman. Il CT degli Oranje non lo ha convocato dopo il problema fisico.

“La società è intenzionata a proporre un prolungamento di un anno (come fatto con il centrocampista armeno che ha anche negoziato un nuovo stipendio, inferiore a quello dell’ultima stagione) mentre De Vrij gradirebbe un biennale. Questione di preferenze, ma anche di valutazioni” riferisce La Gazzetta dello Sport.

L’Inter resta la priorità ma sul difensore si sono informati anche l’Olympiakos e l’Al-Hilal di Simone Inzaghi. Il suo futuro è legato alle mosse in difesa dei nerazzurri.