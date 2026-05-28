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Inter-De Vrij, possibile rinnovo e valutazioni differenti: “Un ruolo meno centrale…”

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Il difensore olandese salterà il Mondiale per infortunio, ma può rinnovare con il club nerazzurro: possibile prolungamento
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

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Brutte notizie per Stefan De Vrij. L’infortunio rimediato nell’ultima gara contro il Bologna può costare la partecipazione al Mondiale con l’Olanda di Ronald Koeman. Il CT degli Oranje non lo ha convocato dopo il problema fisico.

Il contratto di De Vrij scade il prossimo 30 giugno, ma proprio come Mkhitaryan, l’olandese può allungare la sua permanenza a Milano.

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La società è intenzionata a proporre un prolungamento di un anno (come fatto con il centrocampista armeno che ha anche negoziato un nuovo stipendio, inferiore a quello dell’ultima stagione) mentre De Vrij gradirebbe un biennale. Questione di preferenze, ma anche di valutazioni” riferisce La Gazzetta dello Sport.

L’Inter resta la priorità ma sul difensore si sono informati anche l’Olympiakos e l’Al-Hilal di Simone Inzaghi. Il suo futuro è legato alle mosse in difesa dei nerazzurri.

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“A prescindere dalla permanenza o meno di De Vrij, infatti, Cristian Chivu avrà bisogno di un altro elemento lì in mezzo visto l’addio di Francesco Acerbi (altro giocatore a scadenza ma che non resterà). Al momento i nomi sul taccuino restano quelli di Oumar Solet dell’Udinese e di Tarik Muharemovic del Sassuolo, profili tecnici e anagrafici giusti per la mini rifondazione del reparto arretrato”.

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In un quadro del genere De Vrij resterebbe per fare il quinto centrale, ma un ruolo meno centrale non sarebbe un problema” chiosa la Rosea.

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