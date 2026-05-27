"Probabile che in queste ore ci sia un contatto proprio con l’entourage del giocatore per provare a capire eventuali margini per proseguire insieme ancora per un altro anno, proprio come con Mkhitaryan. Scadrà invece tra un mese il contratto di Yann Sommer, Matteo Darmian e Francesco Acerbi: tutti e tre sono destinati a salutare il club nerazzurro il 30 giugno".