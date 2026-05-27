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Inter, via Sommer, Acerbi e Darmian. De Vrij spera ancora: “Probabile che in queste ore…”
Dei tanti giocatori in scadenza, Mkhitaryan a parte, Stefan de Vrij è l'unico che ancora potrebbe restare all'Inter per un altro anno. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione:
"Rimane per il momento in stand by, invece, un altro fascicolo in attesa di definizione. Riguarda Stefan De Vrij, anche lui in bilico, ma ovviamente pronto ad accasarsi altrove se non dovesse arrivare una proposta di rinnovo in cui evidentemente ancora spera".
"Probabile che in queste ore ci sia un contatto proprio con l’entourage del giocatore per provare a capire eventuali margini per proseguire insieme ancora per un altro anno, proprio come con Mkhitaryan. Scadrà invece tra un mese il contratto di Yann Sommer, Matteo Darmian e Francesco Acerbi: tutti e tre sono destinati a salutare il club nerazzurro il 30 giugno".
(Fonte: Corriere dello Sport)
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