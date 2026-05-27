Così scrive Libero: "Henrikh Mkhitaryan ha detto sì alla proposta di rinnovo dell'Inter. L'armeno, 37 anni compiuti lo scorso gennaio, si è preso qualche giorno di tempo per riflettere ma alla fine ha deciso di giocare ancora un anno con i nerazzurri. Le parti si incontreranno per accordarsi dal punto di vista economico. Mkhitaryan non è solo un uomo spogliatoio: quest'anno ha comunque giocato 39 partite con 4 gol e 3 assist".