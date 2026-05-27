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Mkhitaryan dice sì all’Inter: giocherà ancora un anno, presto l’incontro per la firma

Mkhitaryan dice sì all’Inter: giocherà ancora un anno, presto l’incontro per la firma - immagine 1
Il centrocampista armeno, in scadenza di contratto a giugno, ha deciso di accettare la porposta dei nerazzurri
Fabio Alampi Redattore 

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Henrikh Mkhitaryan giocherà un altro anno con la maglia dell'Inter. Manca ancora l'ufficialità, ma tutto lascia pensare che il centrocampista armeno rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno con i nerazzurri, come anticipato da Fcinter1908.

Mkhitaryan dice sì all’Inter: giocherà ancora un anno, presto l’incontro per la firma- immagine 2
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Fumata bianca in arrivo, con le parti che si incontreranno presto per mettere nero su bianco per la soddisfazione di giocatore, società e staff tecnico.

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Così scrive Libero: "Henrikh Mkhitaryan ha detto sì alla proposta di rinnovo dell'Inter. L'armeno, 37 anni compiuti lo scorso gennaio, si è preso qualche giorno di tempo per riflettere ma alla fine ha deciso di giocare ancora un anno con i nerazzurri. Le parti si incontreranno per accordarsi dal punto di vista economico. Mkhitaryan non è solo un uomo spogliatoio: quest'anno ha comunque giocato 39 partite con 4 gol e 3 assist".

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