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Mkhitaryan dice sì all’Inter: giocherà ancora un anno, presto l’incontro per la firma
Henrikh Mkhitaryan giocherà un altro anno con la maglia dell'Inter. Manca ancora l'ufficialità, ma tutto lascia pensare che il centrocampista armeno rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno con i nerazzurri, come anticipato da Fcinter1908.
Fumata bianca in arrivo, con le parti che si incontreranno presto per mettere nero su bianco per la soddisfazione di giocatore, società e staff tecnico.
Così scrive Libero: "Henrikh Mkhitaryan ha detto sì alla proposta di rinnovo dell'Inter. L'armeno, 37 anni compiuti lo scorso gennaio, si è preso qualche giorno di tempo per riflettere ma alla fine ha deciso di giocare ancora un anno con i nerazzurri. Le parti si incontreranno per accordarsi dal punto di vista economico. Mkhitaryan non è solo un uomo spogliatoio: quest'anno ha comunque giocato 39 partite con 4 gol e 3 assist".
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