Occhio al futuro di Francesco Acerbi: il centrale è infatti scivolato nelle gerarchie e non è più quel titolare inamovibile che era la stagione scorsa. E Tuttosport, nella sua edizione odierna, non esclude addirittura un clamoroso addio già a gennaio: "Il trentasettenne - che dopo il gol al Barcellona sperava in un rinnovo biennale - non è più il pupillo del suo allenatore, tanto da essersi accomodato in panchina per tre partite di fila prima dell’impiego con la Lazio.
Tra l’altro il calciatore di Vizzolo Predabissi con l’arrivo di Rino Gattuso sulla panchina dell’Italia sogna un’ultima “Last dance” con gli azzurri, consapevole che all’eventuale Mondiale il suo carisma e la sua leadership potrebbero fare più che comodo.
Ecco che se la situazione non dovesse tornare come quella degli anni scorsi all’Inter, visto che “Ace” non gradisce questa alternanza, qualora dovesse arrivare una proposta interessante al calciatore già a gennaio, i nerazzurri potrebbero non opporsi, anticipando di fatto di pochi mesi un addio che ora pare inevitabile entro l’estate del 2026. Per una scelta clamorosa, ma comunque logica", si legge.
