Occhio al futuro di Francesco Acerbi: il centrale è infatti scivolato nelle gerarchie e non è più quel titolare inamovibile che era la stagione scorsa. E Tuttosport, nella sua edizione odierna, non esclude addirittura un clamoroso addio già a gennaio: "Il trentasettenne - che dopo il gol al Barcellona sperava in un rinnovo biennale - non è più il pupillo del suo allenatore, tanto da essersi accomodato in panchina per tre partite di fila prima dell’impiego con la Lazio.