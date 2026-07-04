Il club nerazzurro accelera per il classe 2004: trattativa in corso con la società belga e accordo che può arrivare a breve

Alessandro De Felice Redattore 4 luglio 2026 (modifica il 4 luglio 2026 | 08:02)

A otto mesi di distanza dalla sfida in Champions League, Anan Khalaili è pronto a trasformarsi da avversario a freccia dell’Inter. Lo scorso 21 ottobre ha affrontato l’Inter in Champions League, nel suo Lotto Park, lo stadio dell’Union Saint-Gilloise che in quell’occasione perse 4-0.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

256 giorni dopo, il club nerazzurro sta gettando le basi per il suo trasferimento a Milano.

“In quei novanta minuti contro Lautaro e compagni, nonostante la sonora sconfitta, dimostrò la sua intraprendenza sulla fascia. Sprint a destra, cross interessanti. Gli stessi pregi che aveva già fatto vedere quando aveva affrontato l’Italia con la sua nazionale israeliana a settembre e ottobre sempre dell’anno scorso” ricorda La Gazzetta dello Sport.

I motivi per i quali l’Inter ha deciso di puntare su di lui e affidargli l’eredità di Denzel Dumfries, affidandogli subito una maglia da titolare.

L’Inter e Khalaili hanno un accordo sulla base di cinque anni, con i nerazzurri che sono passati alla fase 2 dell’operazione, ovvero i contatti con l’Union Saint-Gilloise:

“I belgi hanno portato l’israeliano in Jupiler Pro League nel 2024 pagandolo sui 7 milioni e l’intenzione è quella di monetizzare il più possibile, anche perché al momento della vendita dovranno riconoscere una percentuale al suo precedente club, il Maccabi Haifa. Una cessione sui 25 milioni – eventuali bonus compresi – dovrebbe accontentare tutti, dall’Union che riuscirebbe a portare a casa una discreta plusvalenza, all’Inter che resterebbe in linea con la media di spesa dell’anno scorso”.

Il club nerazzurro può contare sulla sponda del classe 2004:

“Khalaili ha già detto sì ai nerazzurri e ora spinge affinché il suo trasferimento si concluda il più presto possibile. L’esterno vuole una nuova avventura, vuole l’Italia — che avrebbe potuto essere un’opzione anche col Napoli, poi sfumato — e la maglia dei campioni in carica della Serie A”.

La Gazzetta dello Sport rivela anche i tempi dell’operazione:

“Se non ci saranno sorprese o inserimenti di altri club, la trattativa col Saint-Gilloise si potrà chiudere la prossima settimana. E Chivu potrà accogliere il nuovo esterno destro dall’inizio della preparazione estiva”.