Sky – Inter, priorità a destra per il mercato: 2 nomi nel mirino, di chi si tratta

L'Inter vola in Arabia Saudita per la trentottesima edizione della Supercoppa Italiana, ma la dirigenza nerazzurra è concentrata sul mercato invernale, ormai alle porte con la finestra di gennaio.

Sky Sport fa il punto della situazione: "La situazione Dumfries preoccupa e ci si sta muovendo in quella zona di campo".

Varie profili seguiti, tra cui Palestra, che è di proprietà dell'Atalanta ma in prestito secco al Cagliari. Un giocatore di talento che sta dimostrando di essere già molto maturo, ma che ha sicuramente costi molto alti.