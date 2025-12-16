L'Inter vola in Arabia Saudita per la trentottesima edizione della Supercoppa Italiana, ma la dirigenza nerazzurra è concentrata sul mercato invernale, ormai alle porte con la finestra di gennaio.
Sky – Inter, priorità a destra per il mercato: 2 nomi nel mirino, di chi si tratta
I nerazzurri cercano un rinforzo sulla destra per far fronte al lungo stop dell'esterno della nazionale olandese
Sky Sport fa il punto della situazione: "La situazione Dumfries preoccupa e ci si sta muovendo in quella zona di campo".
Varie profili seguiti, tra cui Palestra, che è di proprietà dell'Atalanta ma in prestito secco al Cagliari. Un giocatore di talento che sta dimostrando di essere già molto maturo, ma che ha sicuramente costi molto alti.
C'è anche Valinicic, 23enne terzino-esterno destro della Dinamo Zagabria. Croato classe 2002".
