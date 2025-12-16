Lautaro Martinez è tornato al centro dell'Inter: il capitano nerazzurro è di nuovo un fattore nei nerazzurri, ora anche con i gol che stanno cominciando ad arrivare con una certa regolarità. E il futuro del capitano sembra scritto, come spiega Il Giorno: L’ultimo rinnovo ufficiale arrivato ad agosto 2024 è stato firmato nonostante le sirene arabe, messe in mostra dal procuratore Alejandro Camano e inascoltate dal calciatore.
calciomercato
Inter, il futuro di Lautaro sembra scritto: “Oggi l’ipotesi più probabile è che tra 12-18 mesi…”
Qualche anno prima aveva fatto lo stesso col Barcellona, che poteva ancora giocarsi la carta Messi, sebbene l’accordo sul cartellino con l’Inter fosse una chimera (i blaugrana provarono a valutare 40 milioni la contropartita Junior Firpo...). Pur con presumibile riferimento ad altri giocatori, vedi Carlos Augusto in odore di rinnovo e alcuni degli elementi in scadenza, di recente Marotta ha espresso la volontà di proporre un riconoscimento a chi merita di averlo.
Per Lautaro si è provveduto un anno e mezzo fa, i prossimi colloqui potrebbero arrivare entro dodici/diciotto mesi, in modo da non rendere troppo vicina la scadenza del 30 giugno 2029. L’argentino ha firmato fino a quella data, quando avrà 32 anni. Il suo prossimo autografo su un contratto potrebbe essere l’ultimo della carriera e chissà che non sia anche quello che lo porterà a chiudere con l’Inter. Proposito non solo da non escludere, ma che ad oggi sembra il più probabile per l’attaccamento che Lautaro nutre verso l’ambiente, la maglia, i tifosi. Per le radici che ha messo in città con la moglie Agustina e i due figli".
© RIPRODUZIONE RISERVATA