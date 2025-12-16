Proposito non solo da non escludere, ma che ad oggi sembra il più probabile per l’attaccamento che Lautaro nutre verso l’ambiente

Marco Astori Redattore 16 dicembre 2025 (modifica il 16 dicembre 2025 | 10:03)

Lautaro Martinez è tornato al centro dell'Inter: il capitano nerazzurro è di nuovo un fattore nei nerazzurri, ora anche con i gol che stanno cominciando ad arrivare con una certa regolarità. E il futuro del capitano sembra scritto, come spiega Il Giorno: L’ultimo rinnovo ufficiale arrivato ad agosto 2024 è stato firmato nonostante le sirene arabe, messe in mostra dal procuratore Alejandro Camano e inascoltate dal calciatore.

Qualche anno prima aveva fatto lo stesso col Barcellona, che poteva ancora giocarsi la carta Messi, sebbene l’accordo sul cartellino con l’Inter fosse una chimera (i blaugrana provarono a valutare 40 milioni la contropartita Junior Firpo...). Pur con presumibile riferimento ad altri giocatori, vedi Carlos Augusto in odore di rinnovo e alcuni degli elementi in scadenza, di recente Marotta ha espresso la volontà di proporre un riconoscimento a chi merita di averlo.

Per Lautaro si è provveduto un anno e mezzo fa, i prossimi colloqui potrebbero arrivare entro dodici/diciotto mesi, in modo da non rendere troppo vicina la scadenza del 30 giugno 2029. L’argentino ha firmato fino a quella data, quando avrà 32 anni. Il suo prossimo autografo su un contratto potrebbe essere l’ultimo della carriera e chissà che non sia anche quello che lo porterà a chiudere con l’Inter. Proposito non solo da non escludere, ma che ad oggi sembra il più probabile per l’attaccamento che Lautaro nutre verso l’ambiente, la maglia, i tifosi. Per le radici che ha messo in città con la moglie Agustina e i due figli".