Marco Astori Redattore 16 dicembre 2025 (modifica il 16 dicembre 2025 | 12:29)

Dalla Spagna è rimbalzata la voce di un possibile interesse del Barcellona nei confronti di Alessandro Bastoni. Ecco cosa risulta in merito a Matteo Moretto: "Vi confermiamo che negli ultimi giorni il ds del Barcellona Deco è stato a Milano per i suoi giri di mercato e per capire possibili evoluzioni: è vero che Bastoni piace al Barcellona, ma non solo, anche a tantissimi altri club europei.

Ma ci sono paletti importanti che rendono quest'operazione impossibile sicuramente a gennaio, in futuro si capirà la volontà del ragazzo e le eventuali offerte: ma io resto a gennaio e vi dico che è infattibile per i costi altissimi del giocatore, valutato molto dall'Inter, e per la sua volontà, che ha sempre detto di voler restare all'Inter. A gennaio non ci aspettiamo assolutamente novità su di lui, nonostante ci siano club anche in Inghilterra attenti a lui. Da giugno capiremo eventuali offerte".

Le condizioni di Dumfries poi preoccupano ed è possibile che resti fuori per un po' di tempo: l'Inter si sta muovendo per altre soluzioni per soddisfare Chivu e riempire quel buco. Ci sono tante domande su Valincic della Dinamo: ad oggi personalmente, con il massimo rispetto per i colleghi, non risulta che possa andare su di lui. Ci sono altri profili valutati, ma capiremo che strada prenderà l'Inter".