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Inter, a destra ora spazio al piano C. Di chi si tratta? Mossa già fatta per…
Palestra e Khalaili erano le prime due opzioni per la fascia destra dell'Inter. Saltate queste, ad Ausilio non rimane che cercare alternative e approfondire questioni che magari prima non aveva preso in considerazione. Ne parla anche il Corriere dello Sport in edicola questa mattina:
"Seguendo l’alfabeto, adesso il club nerazzurro inseguirà il piano C. Di chi si tratta, però? Considerando gli ultimi movimenti, l'identikit potrebbe avere i connotati di Guela Douè, nome già emerso nel momento in cui la trattativa per Khalaili si era incagliata.
Si tratta, però, di una pista assai complicata, perché lo Strasburgo, non solo valuta parecchio il suo laterale, ovvero più di 30 milioni di euro, ma non ha nemmeno una grande voglia di cederlo.
Dall’Inter, comunque, non trapela eccessiva preoccupazione. Anzi, c’è la fiducia di riuscire a trovare un sostituto nel giro di 7-10 giorni. Significa, allora, che qualche mossa è già stata fatta. E, probabilmente, non solo per Doué".
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