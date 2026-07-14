Inter, a destra ora spazio al piano C. Di chi si tratta? Mossa già fatta per…

Il focus sull'esterno destro che cercano i nerazzurri dopo l'addio di Dumfries e dopo l'epilogo negativo delle piste Palestra e Khalaili

Palestra e Khalaili erano le prime due opzioni per la fascia destra dell'Inter. Saltate queste, ad Ausilio non rimane che cercare alternative e approfondire questioni che magari prima non aveva preso in considerazione. Ne parla anche il Corriere dello Sport in edicola questa mattina: