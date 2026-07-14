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fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, si avvicina l’uscita di Cocchi? Il Padova si porta davanti a tutti, il punto
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Inter, si avvicina l’uscita di Cocchi? Il Padova si porta davanti a tutti, il punto
L'esterno sinistro nerazzurro, classe 2007, è richiestissimo: nella prossima stagione potrebbe giocare in Serie B
Potrebbe essere imminente la partenza di Matteo Cocchi: l'esterno sinistro dell'Inter, classe 2007, è richiestissimo sul mercato, ma c'è una squadra che sembra aver messo la freccia.
Secondo Sky Sport, il Padova è ora la società più vicina al talentuoso mancino nerazzurro che, dopo una stagione in Serie C con l'U23 interista, è pronto per compiere un altro step nella sua carriera.
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