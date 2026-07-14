L'Inter sta sondando concretamente Djed Spence del Tottenham. Ne ha parlato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube

Andrea Della Sala Redattore 14 luglio 2026 (modifica il 14 luglio 2026 | 08:02)

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L'Inter, dopo l'affare Khalaili sfumato, cerca un esterno destro e ora sta sondando concretamente Djed Spence del Tottenham. Ne ha parlato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube:

"Un nome che abbiamo fatto qui sul canale, quello di Djed Spence, da tenere sicuramente sott'occhio. Sono stati accostati penso 20 esterni all'Inter nelle ultime 12 ore, da quando purtroppo sono arrivate brutte notizie per Anan Khalaili, che non sarà un giocatore dell'Inter. Djed Spence è uno dei nomi che possiamo fare con certezza. L'abbiamo fatto in esclusiva, già durante la serata, e ve lo posso confermare come l'opzione su cui l'Inter sta lavorando. Poi, da qui a riuscire a prenderlo, quali sono i punti? Quello che mi risulta è Spence all'Inter darebbe apertura, ha voglia di giocare la Champions? Sì. Spence al Tottenham non gioca le coppe e davanti a sé Pedro Porro, titolare fisso che ha rinnovato il contratto. È un fattore".

"Il punto è la valutazione del Tottenham. Il Tottenham fa un prezzo importante per Djed Spence, che in realtà fluttua continuamente, perché? Perché Spence è al Mondiale con l'Inghilterra, tra l'altro, per farvi capire. Tuchel ha lasciato a casa gente come Trent Alexander-Arnold per portare Spence. E su Spence l'Inter è in attesa di capire se il Tottenham a quali condizioni può eventualmente dare un via libera. È un nome sulla lista. Non è l'unico, ma è sicuramente un nome che vi abbiamo fatto e che vi confermo. In attesa di capire il prezzo, perché è chiaro, se continua a far così bene, diventa poi difficile avvicinarsi ai numeri del Tottenham".