FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, in attesa di Khalaili si guarda anche in Serie A: le tre opzioni per la fascia destra

calciomercato

Inter, in attesa di Khalaili si guarda anche in Serie A: le tre opzioni per la fascia destra

Inter Chivu
L'Inter si tutela e cerca un'alternativa per la fascia destra. Oltre al nome di Doué dello Strasburgo, ci sono altre opzioni sul tavolo
Andrea Della Sala Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

In attesa di capire se il Coni darà o meno l'idoneità a Khalaili, l'Inter si tutela e cerca un'alternativa per la fascia destra. Oltre al nome di Doué dello Strasburgo, ci sono altre opzioni sul tavolo per il club nerazzurro.

Inter, in attesa di Khalaili si guarda anche in Serie A: le tre opzioni per la fascia destra- immagine 2
Getty

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, "Inevitabile tenere d’occhio anche altre strade, dal fiorentino Dodo al genoano Norton-Cuffy, entrambi però molto indietro nelle gerarchie. Senza dimenticarsi che, a tempo debito, all’Inter avevano chiesto informazioni anche su Rafik Belghali dell’Hellas: è un altro reduce da un buon Mondiale in maglia africana, quella dell’Algeria".

Leggi anche
CdS – Khalaili, doccia gelata per l’Inter. Ecco quali esami dovrà fare....
Khalaili, nuovi accertamenti tra domani e martedì: “Inter attende e inizia a guardarsi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA