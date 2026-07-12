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Inter, in attesa di Khalaili si guarda anche in Serie A: le tre opzioni per la fascia destra
L'Inter si tutela e cerca un'alternativa per la fascia destra. Oltre al nome di Doué dello Strasburgo, ci sono altre opzioni sul tavolo
In attesa di capire se il Coni darà o meno l'idoneità a Khalaili, l'Inter si tutela e cerca un'alternativa per la fascia destra. Oltre al nome di Doué dello Strasburgo, ci sono altre opzioni sul tavolo per il club nerazzurro.
Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, "Inevitabile tenere d’occhio anche altre strade, dal fiorentino Dodo al genoano Norton-Cuffy, entrambi però molto indietro nelle gerarchie. Senza dimenticarsi che, a tempo debito, all’Inter avevano chiesto informazioni anche su Rafik Belghali dell’Hellas: è un altro reduce da un buon Mondiale in maglia africana, quella dell’Algeria".
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