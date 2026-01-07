FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, addio certo in estate. Musmarra: “All’interno del club qualche malumore l’ha creato”

calciomercato

Inter, addio certo in estate. Musmarra: “All’interno del club qualche malumore l’ha creato”

Inter, addio certo in estate. Musmarra: “All’interno del club qualche malumore l’ha creato” - immagine 1
Alfio Musmarra, intervenuto sul suo canale Youtube, ha di fatto annunciato una possibile cessione dell'Inter per giugno 2026
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha fatto il punto della situazione sul mercato in casa Inter, dopo che è sfumata l'opzione Cancelo per la fascia destra:

"Sul mercato vedo gente arrabbiata ma predico calma: non sono così convinto che non arrivi nessuno, il mercato è appena iniziato. Se non dovesse arrivare nessuno, avremo tutto il diritto di arrabbiarci. Oggi non ha senso prendersela, aspettiamo. Anche il club ha fatto tesoro dell'errore dell'anno scorso di non aver preso un attaccante a gennaio.

Inter, addio certo in estate. Musmarra: “All’interno del club qualche malumore l’ha creato”- immagine 2

Non riesco a credere che l'Inter faccia uscire Frattesi, destinato in Turchia ma vediamo se sarà così oppure no, e non prenda nessuno. Io personalmente non ci credo. Se volevano prendere Cancelo, che era un'opportunità, era anche per andare a tamponare l'uscita di Dumfries in estate.

Inter, addio certo in estate. Musmarra: “All’interno del club qualche malumore l’ha creato”- immagine 3

Ve lo dico: non è che è piaciuto il modo di fare di Dumfries, anche le sue dichiarazioni, 'torno e mi preparo per il Mondiale'. All'interno del club qualche malumore lo ha creato, ve lo dico. Alla fine non si prenderà tanto per prendere ed è giusto così ma le opportunità ci sono. Sono convinto che qualcuno arriverà".

Leggi anche
In Turchia insistono: “Besiktas vuole Luis Henrique”. Ma la formula è del tutto irreale
Pedullà: “Frattesi doveva lasciare l’Inter almeno un anno fa. Non gliel’hanno...

© RIPRODUZIONE RISERVATA