Matteo Pifferi Redattore 7 gennaio 2026 (modifica il 7 gennaio 2026 | 15:16)

Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha fatto il punto della situazione sul mercato in casa Inter, dopo che è sfumata l'opzione Cancelo per la fascia destra:

"Sul mercato vedo gente arrabbiata ma predico calma: non sono così convinto che non arrivi nessuno, il mercato è appena iniziato. Se non dovesse arrivare nessuno, avremo tutto il diritto di arrabbiarci. Oggi non ha senso prendersela, aspettiamo. Anche il club ha fatto tesoro dell'errore dell'anno scorso di non aver preso un attaccante a gennaio.

Non riesco a credere che l'Inter faccia uscire Frattesi, destinato in Turchia ma vediamo se sarà così oppure no, e non prenda nessuno. Io personalmente non ci credo. Se volevano prendere Cancelo, che era un'opportunità, era anche per andare a tamponare l'uscita di Dumfries in estate.

Ve lo dico: non è che è piaciuto il modo di fare di Dumfries, anche le sue dichiarazioni, 'torno e mi preparo per il Mondiale'. All'interno del club qualche malumore lo ha creato, ve lo dico. Alla fine non si prenderà tanto per prendere ed è giusto così ma le opportunità ci sono. Sono convinto che qualcuno arriverà".